كيب تاون 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زولي ماخيز اليوم، أنه تم تسجيل 1716 إصابة جديدة مؤكدة، و40 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الحالات المُسجلة داخل البلاد إلى 32 ألفا و 683 حالة .وأشار إلى أن بلاده سجلت في المقابل 16 ألفا و 809 حالات شفاء، و 683 حالة وفاة منذ ظهور هذا الوباء منتصف شهر مارس الماضي داخل البلاد.// انتهى //18:57ت م0187