جيزان09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأطلق فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان اليوم، البرنامج التدريبي " للمسوح الاقتصادية الربع الثاني 2020" عن بعد بواسطة تطبيق مايكروسوفت تيمز .وأوضح مدير الفرع الدكتور بكر بن علي حمزة أن البرنامج تضمن تعريفا بأهداف المسوح وأهمية جودة البيانات و تأثيرها على نتائج المقارنات الدولية والإقليمية خاصة فيما تتمتع به المملكة من مكانة اقتصادية في قائمة أفضل عشرين دولة اقتصادياً حول العالم.وأكد على الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة فيما يخص فايروس كورونا أثناء جمع البيانات ميدانياً والتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والقفازات لتجنب الإصابة بفايروس كورونا .//انتهى//19:04ت م0188