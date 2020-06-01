إسلام آباد 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسدعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الأمم المتحدة إلى القيام بدور فعّال لمنع القوات الهندية من الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن قريشي بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورسالة أخرى إلى الأمين العام لمجلس الأمن الدولي، لإطلاعهما على آخر مستجدات الوضع الأمني في إقليم كشمير، والأعمال التي تمارسها القوات الهندية بحق المدنيين في الإقليم.وأضافت أن قريشي نقل إليهما قلق باكستان المتزايد إزاء العنف المسيطر على الجانب الهندي من إقليم كشمير، داعياً المجتمع الدولي والمنظمة الدولية إلى الاطلاع على الانتهاكات التي تمارسها الهند لحقوق الإنسان في الإقليم.// انتهى //19:07ت م0189