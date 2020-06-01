الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسينطلق غداً الثلاثاء المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية بعنوان ( تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم ) الذي ينظمه عبر تقنية زووم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بالتعاون مع الاتحادين العربي والافريقي للثقافة الرياضية برعاية وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب الدكتور أشرف صبحي .ويشارك في المؤتمر 4000 باحث ومهتم من 18 دولة عربية, ويتضمن ست جلسات على مدى يومين ليناقش كل ما يتعلق بالعودة الآمنة للممارسة الرياضية وما تتطلب عليه، حيث ستناقش الجلسة الافتتاحية السياسات والإجراءات الآمنة لعودة الرياضة ويتحدث فيها راعي المؤتمر الدكتور أشرف صبحي و أمين عام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية سعود العبد العزيز والوزير المفوض مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية عبد المنعم الشاعري.وستكون الجلسة الأولى بعنوان تعديل المسار وتحديد الاشتراطات لرياضة آمنة يتحدث فيها ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة ابونا بول و عضو غرفة فض المنازعات في الفيفا البروفسير ميشيل كولوتشي ورئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية موجان كريكبي و رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة المصرية الدكتور محمد سلطان ورئيس الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية الدكتورة سبأ جرار.وتتناول الجلسة الثانية تأثير الجائزة على قوانين بعض اللعبات الرياضية ويتحدث فيها رئيس اتحاد الكونفدراليات الإفريقية ونائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية اللواء أحمد ناصر والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجا الله السلمي والمدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي عايض مبخوت والبطلة الأولمبية المغربية نزهة بدوان ورئيس الاتحاد التونسي للترايثلون لطفي لعبيد .وتبحث الجلسة الثالثة في استراتيجية الحفاظ على النمو لصناعة الرياضة ويتحدث فيها رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق ورئيس الاتحادات المصري والعربي والافريقي للرياضة للجميع الدكتور عماد البناني ، واستاذ اقتصاديات الرياضة الدكتور سعد شلبي ، ومدير تطوير نادي سبورتنج لشبونة نونو كاردوزو ، ورئيس الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي سالم الحبسي.وتتناول الجلستان الرابعة والخامسة تعديل المسار من الناحية القانونية والتعاقدات ويتحدث فيها رئيس جمعية القانونيين الرياضيين بإيطاليا سلفاتوري شيفالي, ومدير إدارة الشئون القانونية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم محمد المهيري و مدير الإدارة القانونية السابق بالفيفا برنارد بالميرو ورئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية الدكتورة منال بازادوغ .وتناقش الجلسة السادسة دور الإعلام الرياضي في دعم عودة النشاط ويتحدث فيها رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو و النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية فواز الشريف ورئيس الاتحاد اللبناني للثقافة الرياضية حسن شرارة و رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين عبد اللطيف المتوكل و عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للثقافة الرياضية محمد اسماعيل.ويختتم المؤتمر بكلمة من وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي وبعدها تعلن التوصيات.// انتهى //19:08ت م0190