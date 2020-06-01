عمان 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.وراجع العيادات يوم السبت الماضي 230 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 94 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 50 مريضا من الأطفال وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضا، وراجع 14 مريضا عيادة الأسنان.كما تم استقبال 33 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وتم إجراء 10 صور إشعاعية لـ 5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 174 وصفة طبية.//انتهى//19:24ت م0191