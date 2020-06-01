مأرب 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم , 300 سلة غذائية للنازحي من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1,800 نازح.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 474 مشروعًا.//انتهى//19:30ت م0193