الدمام 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسحددت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، 19 مجالاً تطوعياً لمنسوبيها من الإدارات المعززة لثقافة العمل التطوعي عبر منصة العمل التطوعي التي أطلقتها مؤخراً ، وذلك ضمن جهودها الرامية لتعزيز أعمالها التطوعية والمجتمعية.وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، خلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة الإشراف والتنظيم "عن بُعد"، على العمل التطوعي بإدارة تعليم الشرقية التي تعمل وفقاً لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ضمن البرامج التشاركية مع جميع الجهات الحكومية والخاصة نظيراً لدور منسوبي التعليم المحوري في جميع مناحي الأعمال التطوعية.وأشار الدكتور الشلعان أن الاجتماع ناقش آليات أعمال اللجان المشاركة في اللجنة وتفعيل منصة العمل التطوعي لإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم بالمشاركة في الأعمال الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية .فيما أفاد مدير إدارة الإعلام والإتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة الإعلام أنتجت مواد إعلامية ونشرات لجميع الإدارات والمكاتب التابعة لإدارة التعليم تتضمن التعريف بالمشروع التطوعي ومجالاته الـ 19 ، مؤكداً أهمية كل مجال من مجالات التطوع التي تمت التوعية بها من خلال منصات التعليم في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى تبنيها الحقائب التدريبية الإعلامية.وأضاف الباحص، أن أعداد المسجلين في منصة العمل التطوعي وصل حتى اليوم إلى 527 متطوعاً في نحو 19 مجالاً تضمنت مجالات التخطيط، وإدارة فرق العمل، والإمداد والتمويل، والحراسات، والدعم التقني والفني، والتوعية والتثقيف، والتدريب والتعليم، وتوزيع المساعدات، والأمن والسلامة، والإدارة والقيادة، واللغات والترجمة، وخدمات التغذية، والإغاثة، وإدارة الحشود، وخدمات النقل، التعامل مع الفئات الخاصة، والإرشاد النفسي، والإعلام، والخدمات الادارية.// انتهى//19:36ت م0195