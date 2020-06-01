الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأقامت جامعة شقراء حفل المعايدة السنوي -عن بعد- بحضور معالي رئيس الجامعة ، ووكلاء الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.وقد بدأ رئيس الجامعة الحفل برفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يديم على البلاد الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة وأن يرفع عنها هذا الوباء ويحفظ هذا الوطن وقيادته الرشيدة، وأن يديم على المملكة رخاءها واستقرارها.كما هنأ أعضاء هيئة التدريس والموظفين مقدمًا اعتزازه بدورهم وهم يتولون المهمة الصعبة في إتمام الفصل الدراسي الثاني وتقديم المقررات ليحصل الطلاب على الحصيلة العلمية كاملة ، وحرص الجميع على تنفيذ جميع القرارات التي وجهت بها الدولة ،لإتمام العام الجامعي ، فقد كان تعاون وتكاتف جميع الزملاء في الجامعة .وأشار إلى النجاحات التي تحققت بجامعة شقراء بفضل الجهود التي بذلها الجميع طوال الفترة الماضية ، أملًا أن تستمر هذه الجهود الموفقة لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا في هذا الفصل الصيفي والعام القادم .ودعا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنتها الجهات المختصة ، حتى تجاوز خطر هذه الجائحة التي تهدد صحة وسلامة الجميع سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد .// انتهى //19:39ت م0196