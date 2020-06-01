الباحة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء زهير بن سعد البسامي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.وهنأ سموه اللواء البسامي بالترقية، متمنياً أن تكون حافزاً له لتقديم كل ما يخدم دينه ووطنه.فيما أعرب مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة على تقليده رتبته الجديدة، مؤكداً المضي قدماً نحو خدمة الدين ثم الملك والوطن.حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //19:55ت م0198