الرباط 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7833 مصابا، فيما استقر عدد الوفيات عند 205 وفيات بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 5893 حالة شفاء بعد تعافي 434 شخصاً آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش ثم طنجة.//انتهى//21:22ت م0207