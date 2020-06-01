الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس ، اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة الرياض يتقدمهم رئيس اللجنة مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري وعدد من القيادات الأمنية.وفي بداية الاستقبال قدم الضباط التهنئة لمعاليه بعيد الفطر المبارك سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وبادلهم معاليه التهنئة .بعدها جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني في المنطقة للوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .// انتهى //21:26ت م0208