عام / تنمية صفوى تختتم دورة " الاستعداد لمسابقة الرياضيات العالمية"
الاثنين 1441/10/9 هـ الموافق 2020/06/01 م واس
القطيف 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس
اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بصفوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس ، دورة " الاستعداد لمسابقة الرياضيات العالمية – الكانجارو " ، التي نظمتها اللجنة عبر " الاتصال المرئي " لطلاب المرحلة الثانوية.
وتهدف الدورة التي استمرت على مدى يومين ، إلى تهيئة الطلاب لمسابقة الرياضيات العالمية ، وتنمية مهاراتهم في حل المسائل الرياضية .
يذكر أن التنمية الاجتماعية نظمت دورة مماثلة في الخامس من شهر شوال الجاري ، استهدفت طلاب المرحلة المتوسطة.
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21:30ت م
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