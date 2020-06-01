القطيف 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بصفوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس ، دورة " الاستعداد لمسابقة الرياضيات العالمية – الكانجارو " ، التي نظمتها اللجنة عبر " الاتصال المرئي " لطلاب المرحلة الثانوية.وتهدف الدورة التي استمرت على مدى يومين ، إلى تهيئة الطلاب لمسابقة الرياضيات العالمية ، وتنمية مهاراتهم في حل المسائل الرياضية .يذكر أن التنمية الاجتماعية نظمت دورة مماثلة في الخامس من شهر شوال الجاري ، استهدفت طلاب المرحلة المتوسطة.// انتهى //21:30ت م0209