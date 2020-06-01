نجران 09 شوال 1441هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران، أمس جولات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية بعد إعادة السماح لها بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة نجران، عبدالله آل فاضل ، أن الجولات أسفرت عن تغريم 48 محلاً لعدم التزامها بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وطبق بحقها نظام الغرامات والجزاءات، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.//انتهى//22:06ت م0216