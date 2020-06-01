أبها 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واستختتم عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد بأبها بعد غدٍ " المعسكر الصيفي الافتراضي" عبر الاتصال المرئي ، بالتعاون مع أندية كليات البنات ووحدات الإرشاد والتوجيه ، ضمن برامج ومبادرات مشروع " مبادرون " الذي أطلقته الجامعة مؤخراً ، ويضم عدداً من البرامج والفعاليات التثقيفية والترفيهية والرياضية والتربوية.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله منصور آل عضيد ، أن المعسكر يقام هذا العام بشكل افتراضي " عن بُعد " ، لافتًا الانتباه إلى أن أبرز أهدافه تتمثل في تعزيز القيم لدى الطلاب والطالبات، والتثقيف الطبي بطرق مبتكرة ، وإثراء المعلومات العامة ، وتنمية اللياقة والمهارات البدنية ورفع كفاءتها ، إلى جانب اكتشاف المواهب وصقلها ، ونشر الوعي بأهمية الاستقرار النفسي ، وتقوية وبناء شخصية الطالب الجامعي المعتدلة ، إضافة إلى تنمية وتعزيز التوافق الشخصي للطلاب والطالبات بالمرحلة الجامعية.// انتهى //22:20ت م0219