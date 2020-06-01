أبوظبي 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات إلى 35,192 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 406 حالات جديدة ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 18,338 حالة.كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 266 حالة .// انتهى //22:21ت م0220