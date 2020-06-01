كينشاسا 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجلت الكونغو الديموقراطية اليوم، 83 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 3194 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة الكونغولية أن أغلب الإصابات الجديدة تتركز في العاصمة كينشاسا بـ 81 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 454 حالة شفاء و 72حالة وفاة منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد.// انتهى //22:29ت م0222