بريدة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسطبق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل التي أعدتها الرئاسة العامة على المستوى الإداري والميداني .وتضمنت اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، وفق التعليمات المنظمة لذلك ، والحفاظ على التباعد الجسدي، و الاهتمام بالإجراءات الاحترازية .// انتهى //22:35ت م0223