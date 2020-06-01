عام / هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة القصيم تطبق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل
الاثنين 1441/10/9 هـ الموافق 2020/06/01 م واس
بريدة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس
طبق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل التي أعدتها الرئاسة العامة على المستوى الإداري والميداني .
وتضمنت اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، وفق التعليمات المنظمة لذلك ، والحفاظ على التباعد الجسدي، و الاهتمام بالإجراءات الاحترازية .
// انتهى //
22:35ت م
0223