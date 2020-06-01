تونس 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية التونسي نور الدين الريٌ في مكالمة هاتفية اليوم، مع نظيره الصربي إيفيتسا داتشسيتش، سُبل تعزيز التعاون ودفع علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.واستعرض الوزيران بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية، الإجراءات المتخذة في البلدين لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:40ت م0225