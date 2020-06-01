الأمم المتحدة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، الفرنسي فينسنت مارتن منسقا مقيما للأمم المتحدة في غينيا.وكان مارتن قد عمل مؤخراً في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).كما عين من نيجيريا تشارلز أباني منسقا مقيما للأمم المتحدة في غانا الذي عمل أكثر من 25 عامًا في مجال التنمية الدولية.وعين غوتيريش، من الأرجنتين غوستافو غونزاليس منسقا للأمم المتحدة في الفلبين.وقد عمل غونزاليس أكثر من 25 عامًا في مجال التنمية والشؤون الإنسانية وبناء السلام.// انتهى //22:54ت م0227