كينشاسا 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم عن تفشٍ جديد لفيروس إيبولا في مدينة مبانداكا غرب البلاد.وقال وزير الصحة إيتيني لونغوندو: إن "أربعة أشخاص توفوا في مبانداكا بعد أن أثبتت الفحوص التي أجريت في معمل الطب الحيوي الوطني في العاصمة كينشاسا إيجابية إصابتهم بالفيروس.يذكر أن إيبولا ثاني أكثر الأوبئة المسجلة فتكًا في العالم، وكانت الكونغو على وشك الإعلان عن نهاية تفشي هذا المرض في شهر أبريل الماضي، بعد معاناة منه منذ عام 1976.// انتهى //23:15ت م0231