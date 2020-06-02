مأرب ٠٩ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٠١ يونيو ٢٠٢٠م واسثمّن محافظ محافظة مأرب في اليمن اللواء سلطان العرادة ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم إنساني وتنموي للشعب اليمني الذي يمر بمعاناة إنسانية جراء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الدولة ومؤسساتها.ووصف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية تنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن 2020م بالشراكة مع الأمم المتحدة، بالترجمة الحقيقية للدور الكبير والمتواصل الذي يقوم به الأشقاء في المملكة من أجل تخفيف معاناة اليمن وأهلها، والوقوف إلى جانبهم في محنتهم، مشيراً إلى تطلعات الشعب اليمني، تجاه مخرجات المؤتمر، التي سيكون لها دور في تخفيف حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشون فيها.ونوّه بدعم المملكة المعني بتنمية وإعمار اليمن، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمشاريع التنموية التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عاده امتداداً لنهج المملكة الثابت تجاه الشعب اليمني منذ عقود من الزمن، الذي انعكس بشكل إيجابي على الجوانب الاقتصادية والإنسانية في مختلف المراحل والأزمات اليمنية.// انتهى //00:17ت م0233