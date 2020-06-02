عـدن 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسنوّه محافظ محافظة تعـز اليمنية نبيل شمسان بتوقيت مؤتمر المانحين لليمن 2020، الذي تنظمه غداً المملكة العربية السعودية افتراضيًا بالشراكة مع الأمم المتحدة، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمنيون خصوصاً على المستوى الإنساني.وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أهمية المؤتمر خاصة فيما تمر به البلاد من تفشٍ لفيروس كورونا، مبيناً أن اليمنيين جميعًا يعوّلون كثيرًا على المؤتمر ونتائجه الإيجابية المتوقعة بإذن الله، وذلك بالنظر إلى أن المستضيف والمنظم هي المملكة العربية السعودية صاحبة المكانة الدولية والإقليمية المشهودة.وقال " ليس بغريب على المملكة قيادة وشعبًا هذه المواقف، التي تأتي ضمن مسيرة العطاء الحافلة بمد يد العون لليمن سواء عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أو عبر المنح المالية للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا.// انتهى //00:19ت م0234