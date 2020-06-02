تونس 9 شوال 1441 هـ الموافق 1 يونيو 2020 م واسأعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية اليوم عن تقديم 80 مليون يورو لدعم مجهودات الدولة التونسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وقررت الوكالة الفرنسية للتنمية، تقديم معدات لحماية الموظفين في البلديات المعرضين بشكل خاص لخطر العدوى اثناء جمع النفايات المنزلية، ومعدات أخرى للتعقيم والتطهير .وأشارت الوكالة في بيان لها، أن الحكومة التونسية تنفذ خطة طموحة لمكافحة آثار وباء كورونا على مستوى الصحة والميزانية والاقتصاد وفي المجال الاجتماعي.// انتهى //00:20ت م0236