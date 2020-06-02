اقتصادي / الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم تونس بـ80 مليون يورو لمكافحة تأثيرات كورونا
الثلاثاء 1441/10/10 هـ الموافق 2020/06/02 م واس
تونس 9 شوال 1441 هـ الموافق 1 يونيو 2020 م واس
أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية اليوم عن تقديم 80 مليون يورو لدعم مجهودات الدولة التونسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقررت الوكالة الفرنسية للتنمية، تقديم معدات لحماية الموظفين في البلديات المعرضين بشكل خاص لخطر العدوى اثناء جمع النفايات المنزلية، ومعدات أخرى للتعقيم والتطهير .
وأشارت الوكالة في بيان لها، أن الحكومة التونسية تنفذ خطة طموحة لمكافحة آثار وباء كورونا على مستوى الصحة والميزانية والاقتصاد وفي المجال الاجتماعي.
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