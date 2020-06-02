الطائف 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسواكبت عدسة "واس" عودة الحركة التجارية إلى الأسواق والمراكز التجارية ومحلات "بيع التجزئة والجملة" بمحافظة الطائف، وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية مع التزام المتاجر والمحلات بتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء أوقات العمل.وشرعت المراكز والمحلات التجارية في أعمال التعقيم والتنظيف، قبيل استقبال الزبائن, كما وفرت أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الإجراءات المعتادة من قبل، مثل " قياس درجة الحرارة ، وتطهير عربات وسلال التسوّق ، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل والتشجيع على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية"، بالإضافة لوضع إرشادات عند مداخل المتاجر توضّح التعليمات للمتسوقين، والحفاظ على التباعد وأخذ مسافات كافية من خلال علامات وإشارات إرشادية في الممرات وأمام نقاط البيع ، إلى جانب أهمية ارتداء الكمام .من جهتها نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وأمانة المحافظة جولات ميدانية لمتابعة وتقييم التزام مختلف المنشآت بالتدابير والضوابط الاحترازية والوقائية، مع مراعاة جانب الوعي والأخذ بأسباب السلامة والتي تعد مطلباً رئيساً للجميع.// انتهى //00:23ت م0237