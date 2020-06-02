واشنطن 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم، ارتفاعاً عند إغلاق السوق، مدعومةً بمؤشرات على تعافي الاقتصاد الأميركي.وارتفع داو جونز جلسة التداول 91.91 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 25475.02 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 11.42 نقطة، أو 0.38 بالمئة، ليغلق عند 3055.73 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 62.18 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 9552.05 نقطة.// انتهى //00:23ت م0238