الحديدة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأبرز وكيل أول محافظة الحديدة اليمنية وليد القديمي أهمية تنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن 2020 بالشراكة مع الأمم المتحدة غداً الثلاثاء ، لدعم الجانب الإنساني والتنموي في اليمن ومن أهمها الجانب الصحي بسبب تفشي فايروس كورونا في اليمن بشكل كبير.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة لأبناء الشعب اليمني، ومنها محافظة الحديدة التي تحتاج إلى الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية في ضل هذه الأوضاع الراهنة التي عصفت باليمن، منذ سيطرة مليشيا الإنقلاب الحوثي المدعومة من إيران، على أغلب المحافظات اليمنية وأهمها محافظة الحديدة وموانئها بوصفها بوابة اليمن على البحر الأحمر، حيثُ استغلت ونهبت الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة والدول المانحة والإيرادات وحرم أبناء اليمن من مرتباتهم ".وثمن القديمي دور وجهود المملكة حكومة وشعباً للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل مستمر عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي نفذ مشاريع خدمية كبيره في المحافظات اليمنية المحررة.ودعا الدول المانحة أن تحذوا حذو المملكة العربية السعودية في دعمها لليمن والبدء بدعم القطاع الصحي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة، للعمل على توفير مستشفيات ميدانية وتوفير المتطلبات الطبية ومنها أجهزة PCR ومستلزماته.// انتهى //00:46ت م0239