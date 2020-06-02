صامطة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة مبادرة لتنظيف وتهيئة المساجد الحدودية بقرى مركز القفل، إسهاماً منها مع الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمركز القفل أحمد علي محنشي أن قسم الوحدة الصحية باللجنة نفذ المبادرة بالشراكة مع جوالة التنمية والفرق التطوعية ومراكز النشاط التابعة للجنة وتوزعت المبادرة إلى برنامجين بداية بتوعية المتطوعين باتخاذ إجراءات الوقاية من قبل الوحدة الصحية، تنفيذاً لاشتراطات وزارة الصحة والتزاماً بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية، ومن ثم توجهت الفرق التطوعية حسب الخطة المعدة من قبل قائد جوالة التنمية بالقفل حسن بن أحمد زربان بتحديد عدد المساجد وموقعها للتنظيف وتعقيم المساجد وتغليف المصاحف و ترتيب الفرش وتعقيمها، وتطييبها بالعود وتثبيت الأذكار ومن ثم تعقيمها.وأكد عملية التنظيف والتعقيم نفذت بمشاركة 62 متطوعاً قاموا بتنظيف وتعقيم وتهيئة 89 جامعاً ومسجداً بالمركز والقرى التابعة له ، مفيداً أن الهدف من هذا العمل هو غرس القيم النبيلة والأخلاق الحميدة وزرع حب العمل التطوعي في نفوس الشباب، خصوصاً أنها تعكس مبادئ الدين الإسلامي في أهمية تكافل وتنمية المجتمع.// انتهى //01:06ت م0241