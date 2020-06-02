عام / الجهات الأمنية بمحافظة رفحاء تتابع مهامها خلال ساعات منع التجول
الثلاثاء 1441/10/10 هـ الموافق 2020/06/02 م واس
رفحاء 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس
تتابع الجهات الأمنية بمحافظة رفحاء مهامها الميدانية خلال ساعات منع التجول، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
ورصدت "واس" مساءً تمركز الجهات الأمنية خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع والميادين بالمحافظة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر المنع، الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة.
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