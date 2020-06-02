رفحاء 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واستتابع الجهات الأمنية بمحافظة رفحاء مهامها الميدانية خلال ساعات منع التجول، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.ورصدت "واس" مساءً تمركز الجهات الأمنية خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع والميادين بالمحافظة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر المنع، الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة.// انتهى //01:10ت م0242