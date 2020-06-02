أبوجا 9 شوال 1441 هـ الموافق 1 يونيو 2020 م واستمكنت السلطات النيجيرية اليوم، من القبض على 67 عنصرًا من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، إضافة إلى تحرير 4 رهائن من قبضتها في ولاية "أداماوا" شرقي البلاد.وقال رئيس شرطة المنطقة أولوبينجا أديانجو في تصريحات، إن القوات تمكنت من تحرير 4 أشخاص من قبضة الجماعة، كانت اختطفتهم الأخيرة سابقًا، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الذخيرة لديها.وكانت السلطات النيجيرية قد تمكنت الأسبوع الماضي من تحرير 241 شخصًا كانت جماعة "بوكو حرام" قد اختطفتهم شمال شرقي البلاد.يذكر أن قوات الأمن النيجيرية، قتلت أكثر من 350 إرهابيًا في عمليات أمنية بمختلف مناطق البلاد، خلال شهر أبريل الماضي، ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألفًا، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.// انتهى //02:02ت م0244