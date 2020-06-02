عرعر 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية اليوم جهود الجهات الأمنية بمدينة عرعر خلال ساعات منع التجول، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط وعي مجتمعي من قبل المواطنين والمقيمين.وتتابع القطاعات الأمنية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية تطبيق ساعات منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين.// انتهى //02:04ت م0245