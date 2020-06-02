أديس أبابا 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس‏‫ أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الامراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا وصل إلى 150 ألفًا و 416 حالة.وأفاد المركز في بيان له اليوم، أنه تم تسجيل 6 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد، وأن إجمالي حالات التعافي في القارة بلغت 61 ألفًا و 808 حالة، مع تسجيل 4 الاف و 228 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس.وتتصدر دولة جنوب أفريقيا بحسب ذات البيان، قائمة دول القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر ثم نيجيريا ثم الجزائر والمغرب، فغانا والكاميرون، والسودان.// انتهى //02:39ت م0247