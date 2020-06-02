برازيليا 09شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجلت البرازيل فائضا تجاريا بلغ 4.5 مليار دولار في مايو ، بانخفاض قدره 11.1 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي مع هبوط الصادرات بوتيرة أكثر حدة من الواردات.وقالت وزارة الاقتصاد البرازيلية إن اجمالي الصادرات على مدار الشهر بلغ 17.9 مليار دولار في حين بلغت الواردات 13.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.2 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.وأضافت الوزارة إن الفائض التجاري في الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغ 16.3 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 17.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع الواردات 0.6 بالمئة إلى 68.9 مليار دولار لكن الصادرات هبطت 4.5 بالمئة إلى 85.3 مليار دولار.// انتهى //02:54ت م0249