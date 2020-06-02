الرياض 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمر ملكي بتعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق.الملك وولي العهد يهنئان رئيس إيطاليا بذكرى يوم الجمهورية.أمير الرياض يستقبل مديرِي التعليم والشؤون الإسلامية والنقل.أمير تبوك يطلع على تقرير «الشؤون الصحية» و «الإسلامية» حول الوقاية من كورونا.أمير الشرقية ونائبه يباركان انطلاق خدمة «QR-Code» في المنشآت الغذائية.فيصل بن مشعل: أعمال رجال الأمن مفخرة.أمير الجوف ونائبه يودعان الشهراني ويستقبلان الرويلي لتكليفه مديراً للصحة بالمنطقة.إسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقهما الحوثي تجاه المملكة.الفريق العمرو ينقل تهنئة القيادة لرجال الدفاع المدني.الأمن العام يعلن عن آلية لاستقبال المستفيدين والمراجعين.عودة الحالات للارتفاع.. تسجيل (1881) إصابة مؤكدة بكورونا.ارتفاع نسبة مناديب التوصيل السعوديين 500 %.المملكة تدعم الأشقاء اليمنيين بـ 193 مليون دولار.أميركا.. الاحتجاجات تنحرف للفوضى.الحجرف: مؤتمر المانحين يؤكد الدور الريادي للمملكة لدعم اليمن.شرارة تنتظر إشعال فتيل حرب الشرق والغرب.الإعلان عن تفشٍ جديد لإيبولا.مظاهر الحياة الطبيعية تصارع «كورونا».// يتبع //07:18ت م0007