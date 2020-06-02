المدينة المنورة 10 شوال 1441هـ الموافق 2 يونيو 2020م واسكثفت أمانة المدينة المنورة جولاتها الرقابية على السوق المركزي للخضار والفواكه والأسواق المؤقتة التي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين خلال ساعات السماح بالتجوّل بين الـ 6 صباحاً وحتى الـ 8 مساء لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا الجائح ( كوفيد - 19 ) وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الوقائية للتأكد من مستوى الالتزام بمعايير الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية .وأوضحت الأمانة أن اجمالي واردات منتجات الفاكهة المستوردة قُدرت بـ 7000 طن و5000 طن مجموع واردات منتجات الخضار والفاكهة المحلية ، مبينة أن الفرق الرقابية نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 240 جولة رقابية تم خلالها مصادرة 6411 كيلو جراماً من الخضار والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك مصادرة 26 عربة نقل مخالفة للأنظمة والاشتراطات .وأكدت أمانة المدينة المنورة أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين ، داعية إلى التعاون بين أفراد المجتمع والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .// انتهى //07:57ت م0011