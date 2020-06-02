المدينة المنورة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسحصلت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة "مجتمعي" على الشهادة الدولية المعتمدة (ربيز) في الجودة للمنظمات الغير ربحية لتحقيقها جميع معايير الجودة في نظام ريبز الذي يعد الإصدار العربي من نظام (PQASSO) البريطاني التابع لمنظمة CES..وأوضح المدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء أحمد حمزي أن الجمعية أنشأت مركز خاص لضمان الجودة ضمن خطة "مجتمعي" الإستراتيجية التي من أهدافها استكمال الأنظمة الإدارية وحوكمة الجمعية بما يحقق الجودة العالية في جميع مجالات عملها، مؤكداً سعي الجمعية لتطبيق أعلى معايير الجودة في القطاع الغير ربحي لكي تحقق رسالتها بأن تكون برامجها التنموية والاجتماعية التي تنفذها لمجتمع المدينة المنورة ذات جودة عالية وتنفذ وفق نظام متكامل يضمن تحقيق مخرجاته.وأشار إلى أن "مجتمعي" لا زالت تطور أنظمتها وبنيتها التحتية الإدارية والتقنية بشكل مستمر وفق أحدث المعايير والأنظمة حتى تواكب التغيير والتطوير الذي تعيشه مملكتنا في ظل رؤية 2030 .// انتهى //08:19ت م0014