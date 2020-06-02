محايل 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية اليوم، جهود الجهات الأمنية بمحافظة محايل عسير خلال ساعات منع التجول، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط وعي مجتمعي من قبل المواطنين والمقيمين .وتتابع القطاعات الأمنية في المحافظة تطبيق ساعات منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين .// انتهى //09:33ت م0018