روما 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسثبتت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تاريخ 20 يونيو موعدًا لاستئناف منافسات البطولة المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن تجمع المباراة الأولى بين تورينو وبارما.ونشرت الرابطة أمس الإثنين الجدول الكامل للفترة المتبقية من موسم 2019 - 2020، والتي ستمتد بين 20 يونيو والثاني من أغسطس القادم، حيث تبقت 12 جولة من "سيري أ"، إضافة إلى أربع مباريات مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.وستكون البداية مع هذه المباريات الأربع، تورينو أمام ضيفه بارما في 20 يونيو، تليها في اليوم نفسه مباراة هيلاس فيرونا وكالياري.وفي اليوم التالي، يقام لقاء أتالانتا وساسوولو، وإنترميلان ضد سمبدوريا،وعمدت رابطة الدوري إلى تعديل المواقيت المعتادة لإقامة المباريات من أجل التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.// انتهى //09:34ت م0019