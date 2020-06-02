كانبيرا ١٠ شوال ١٤٤١ ه الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٠ م واسأعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي إبقاء سعر الفائدة الرسمي في اجتماعه الشهري الذي عقده صباح اليوم دون تغيير عند مستوى متدني تاريخي عند 0.25%.وقال بيان للمصرف اليوم "مجلس إدارة المصرف يلتزم ببذل قصارى جهده لدعم الوظائف والدخل والشركات خلال هذه الفترة الصعبة والتأكد من أن أستراليا في وضع جيد للتعافي المتوقع. المجلس لن يقوم بزيادة معدل الفائدة النقدية حتى إحراز تقدم في مجال التوظيف وهو واثق من أن التضخم سيكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف 2-3%".// انتهى //10:05ت م0021