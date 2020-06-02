برلين 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واساستعاد لايبزيغ المركز الثالث وبفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بعد فوزه على مضيفه كولن بنتيجة 4 - 2، في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.وسجل أهداف لايبزيغ التشيكي باتريك شيك (20)، الفرنسي كريستوفر نكونكو (38)، تيمو فيرنر (50) والإسباني داني أولمو (57)، فيما سجل كل من الكولومبي جون كوردوبا (7) والفرنسي أنطوني موديست (55) لأصحاب الأرض.ورفع لايبزيغ رصيده إلى 58 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين على كل من بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع وباير ليفركوزن الخامس اللذين خرجا فائزين من مباراتيهما في نهاية الأسبوع، ليعزز مركزه في التنافس على المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.// انتهى //10:09ت م0023