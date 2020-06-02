بيروت 10 شوال 1441 هـ الموافق 2 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتردي الأوضاع الإقتصادية عامة والمخاوف من أن تطال الأزمة المالية قطاع الإتصالات من خطوط أرضية الى الخليوي وخدمة الإنترنت.فلسطينيا تناولت عزم إسرائيل هدم 200 منشاة تجارية وصناعية للفلسطينيين وسط مدينة القدس بعدما ان أخطرت بلديتها بموافقة لجنة التخطيط بالحكومة الإسرائيلية على إخلاء وهدم تلك المنشآت الواقعة بحي وادي الجوز في المدينة.وركزت صحف لبنان على استعادة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بلدة الأصابعة الواقعة على بعد 40 كم جنوبي غربي العاصمة طرابلس بعد أسبوعين من سيطرة ميلشيات مسلحة عليها.وأخبرت عن اعلان السلطات الصحية الروسية أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" المحلي على المصابين بكورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%.وواكبت الصحف الإحتجاجات العارمة التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية والمواقف المتتابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لاسيما إنتقاده ردة فعل حكام الولايات ومطالبتهم بإتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه المحتجين.وأوردت آخر التطورات المتعلقة بجائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 من بينها إرتفاع عدد المصابين في أميركا اللاتينية الى مليون مصاب معظمهم في البرازيل ومواصلة أوروبا من تخفيف إجراءات العزل بالإضافة الى إصابة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وعائلته بالفيروس.// إنتهى //10:10ت م0025