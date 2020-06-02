جنين 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظة جنين بينهم أربعة أسرى محررين .وأفادت مصادر فلسطينية في جنين ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسيرين المحررين خالد سليمان أبو الحسن، وفتحي العتوم، بعد اقتحام المدينة ومداهمة منزليهما .وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالب الطب محمد النبهان ، والأسيرين المحررين محمد عزمي نشرتي، وعماد جمال أبو الهيجا، بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مخيم جنين .// انتهى //10:18ت م0026