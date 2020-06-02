سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة جنين
الثلاثاء 1441/10/10 هـ الموافق 2020/06/02 م واس
جنين 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظة جنين بينهم أربعة أسرى محررين .
وأفادت مصادر فلسطينية في جنين ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسيرين المحررين خالد سليمان أبو الحسن، وفتحي العتوم، بعد اقتحام المدينة ومداهمة منزليهما .
وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالب الطب محمد النبهان ، والأسيرين المحررين محمد عزمي نشرتي، وعماد جمال أبو الهيجا، بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مخيم جنين .
// انتهى //
10:18ت م
0026