سياسي / اهتمامات الصحف المصرية
الثلاثاء 1441/10/10 هـ الموافق 2020/06/02 م واس
القاهرة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس
أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ، تحذير رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أمس من تزايد حالات الإصابة بكورونا في مصر خلال الأسبوعين القادمين ، مشددًا على أن هذه المرحلة لا تحتمل أي تقصير في أداء أي مسؤول في مواجهة انتشار جائحة كورونا .
وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية ، عن تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ووفاة 46 حالة، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في مصر إلى 26384 إصابة وتماثل6297 حالة للشفاء ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1005 حالات .
وركّزت الصحف على المواجهات العنيفة التي وقعت بين الشرطة الأمريكية والمتظاهرين في 75 مدينة بالولايات المتحدة، احتجاجًا على مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي على يد أحد أفراد الشرطة الأمريكية .
وتحدثت عن تجاوز أمريكا اللاتينية حاجز المليون إصابة بفيروس "كورونا"، في حين بدأت عدة دول بالعالم للمرة الأولى في تخفيف إجراءات الحجر الصحي مع مواصلة دول أخرى خفض القيود المفروضة.
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10:19ت م
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