القاهرة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ، تحذير رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أمس من تزايد حالات الإصابة بكورونا في مصر خلال الأسبوعين القادمين ، مشددًا على أن هذه المرحلة لا تحتمل أي تقصير في أداء أي مسؤول في مواجهة انتشار جائحة كورونا .وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية ، عن تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ووفاة 46 حالة، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في مصر إلى 26384 إصابة وتماثل6297 حالة للشفاء ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1005 حالات .وركّزت الصحف على المواجهات العنيفة التي وقعت بين الشرطة الأمريكية والمتظاهرين في 75 مدينة بالولايات المتحدة، احتجاجًا على مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي على يد أحد أفراد الشرطة الأمريكية .وتحدثت عن تجاوز أمريكا اللاتينية حاجز المليون إصابة بفيروس "كورونا"، في حين بدأت عدة دول بالعالم للمرة الأولى في تخفيف إجراءات الحجر الصحي مع مواصلة دول أخرى خفض القيود المفروضة.// انتهى //10:19ت م0027