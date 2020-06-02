إسلام آباد 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التي حث فيها الشعب الباكستاني على اتباع الإرشادات الاحترازية بصرامة ودقة لتخطي جائحة فيروس كورونا، وذلك إثر الارتفاع القياسي الذي تشهده باكستان في أعداد الإصابات والوفيات بهذا الفيروس منذ تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق.وأشارت إلى عزم باكستان الحصول على قروض أجنبية لدعم اقتصادها المتضرر من جائحة فيروس كورونا.وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للحد من الأضرار الناجمة عن غزو الجراد الصحراوي للمحاصيل الزراعية في أنحاء مختلفة من باكستان.وتناقلت صحف باكستان مخاوف عدد من دول العالم من التعرض لموجة ثانية لفيروس كورونا، وانقسام العالم حول استخدام عقار " هيدروكسي كلوروكين" لعلاج الفيروس .// انتهى //10:20ت م0028