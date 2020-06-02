الطائف 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية الطائف الخيرية "الأشخاص ذوي الإعاقة" مبادرة "وطهر بيتي" بالتعاون إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف وفريق مبادرة التطوعي، في إطار المشاركة المجتمعية للجمعية لأعمال تعقيم وتنظيف وتجهيز المساجد بالمحافظة، ورفع المصاحف والكتب من الحوامل والأرفف وفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد الزهراني أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية وحرصها على الشراكة المجتمعية، وإشراك بعضاً من المستفيدين من الفئات القادرة على التطوع ودمجهم مع المجتمع دون المساس بأدنى حق من حقوقهم، مبيناً أن عدداً من مستفيدي الجمعية شاركوا في تعقيم وتجهيز 22 مسجداً، كما ساهموا في رفع المصاحف والكتب من على الحوامل والأرفف حتى يوم أمس، مع مواصلة المبادرة لأعمالها .// انتهى //10:33ت م0030