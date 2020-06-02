نجران 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للغرفة بالمنطقة وفرعيها بمحافظة شرورة وحبونا بعد غدٍ الخميس، الساعة 10:30 صباحاً، وذلك عن بُعد عبر منصة برنامج زوم للمشتركين المجددين لاشتراكاتهم للعام المالي 2020.وأبانت الغرفة أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات وفعاليات الغرفة للعام المالي 2019، والحساب الختامي للعام المالي والميزانية التقديرية للعام المالي، مشيرةً إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية فإنه سيتم عقد الاجتماع التالي يوم الخميس الموافق 1441/10/19هـ الساعة 10:30 صباحاً.// انتهى //10:35ت م0031