الدمام 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسوقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أمس، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مجموعة المستشارون للأعمال والتنمية إحدى الشركات السعودية المتخصصة في برامج المسؤولية الاجتماعية، وتطوير وتشغيل برامج التوعية والتدريب والسلامة .وتهدف المذكرة إلى المشاركة في المشاريع التنموية التي تخدم مستفيدي فرع الوزارة في المجالات المختلفة مثل التدريب والتأهيل والتوظيف، بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات وبرامج تساعد على تسهيل نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ودعم أعمال الأسر المنتجة .وأكد المقبل عقب توقيع المذكرة بمقر فرع الوزارة بالدمام أهمية رفع مستوى الوعي والتثقيف وإيجاد البرامج التي تساعد على تثقيف المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية والبرامج الأخرى التي يقوم بها فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ومن أبرزها ما يتعلق بالتدريب والتأهيل والتوظيف وإنشاء التطبيقات المختلفة التي تساهم بالتوعية وتقدم الاستشارات وتساهم في رفع كفاءة الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في مقر الفرع والفروع التابعة له، مشيداً في الوقت نفسه بجميع الجهود التي يقوم بها شركاء النجاح لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.وقدم المقبل شكره لإدارة المسؤولية الاجتماعية في فرع الوزارة وقطاع التنمية والجهات المشاركة من القطاعات الأهلية، لاسيما مؤسسة المستشارون للأعمال والتنموية ذات الأثر المستدام.حضر توقيع العقد كل من مساعد المدير العام لقطاع التنمية ابتسام الحميزي ومدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد بن أحمد العبيد.// انتهى //12:26ت م0059