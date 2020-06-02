رفحاء 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واستواصل بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية جهودها الاحترازية في القرى والهجر التابعة لنطاق المحافظة.وتقوم البلدية بأعمال الرش والتطهير والتعقيم، إضافة للرقابة على النظافة العامة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة، مؤكدة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والتطهير ومراقبة المحلات بجميع أنشطتها، مشيدةً بدور المواطنين والمقيمين بالتعاون والالتزام.// انتهى //12:31ت م0064