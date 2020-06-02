الدمام 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واستنظم غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالتعاون مع الأمانة العامة للجان الضريبية، يوم غدٍ لقاءً عبر " الاتصال المرئي" يهدف الى التعريف بمهام الأمانة العامة وأدوارها، بمشاركة رئيس قسم ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية فهد القسومي، ورئيس قسم الزكاة وضريبة الدخل منال البحيري.ويستعرض اللقاء الذي يديره رئيس اللجنة خالد الصالح، ويبث الساعة 11 صباحاً ، عدداً من المحاور الهامة أبرزها اللجان الضريبية، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية، إضافة إلى آلية تيسير إجراءات معالجة الدعاوى والتقاضي عن بُعد والتواصل المرئي.// انتهى//.12:38ت م0065