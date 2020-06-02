القاهرة 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه في سوق الصرافة المصرية ليسجل اليوم لدى بعض البنوك 15.86 جنيه للشراء في مقابل 15.96 للبيع ليحقق بذلك ارتفاعا بواقع 30 قرشا منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي حتى قبيل عطلة عيد الفطر، نتيجة أزمة كورونا التي أثرت على تدفقات العملات الأجنبية في السوق المصرية.وكانت مؤشرات الاقتصاد المصرية حتى منتصف شهر مارس الماضى جيدة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي، ولجأت مصر لصندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة وهبط احتياطيها النقدي بنحو 8 مليارات دولار في شهري مارس وأبريل لتحصل على تمويل عاجل بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.// انتهى //12:49ت م0071