الدمام 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن محمد القريش .ونوه سموه في مستهل اللقاء بالجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية في تنفيذ أمر منع التجول، وتحقيق أعلى درجات الانضباط خلال الفترة الماضية ، مؤكداً سموه أن الوجود الميداني والجهود التي بذلتها جميع القطاعات الأمنية محل تقدير الجميع ، وأسهمت في تعزيز السلامة العامة، ومساندة جهود أبطال الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجدكوفيد 19 ، مبيناً سموه أن المهنية العالية، والاستجابة السريعة، والمبادرات الإنسانية لرجال الأمن ، هي تأكيد أن القطاعات الأمنية كافة، تعمل من أجل تحقيق الصالح العام، وتحافظ على كل ما من شأنه تحقيق الأمن بمفهومه الشامل .وأكد سموه أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من العمل للمحافظة على نجاح الخطط التي وضعتها الدولة - أيدها الله -، وصولاً بمشيئة الله إلى تجاوز هذه الجائحة ، مشيداً سموه بجهود رجال الأمن من كافة القطاعات ، ومتمنياً لهم التوفيق.واطلع سموه بإيجاز على جهود شرطة المنطقة الشرقية ، بالتعاون مع القطاعات الأمنية، لتنفيذ أمر منع التجول خلال الفترة الماضية ، وخطط شرطة المنطقة لتنفيذ الأمر ومتابعة المخالفين وفق ما نصت عليه الأنظمة ، مؤكداً أهمية إعلام الجميع وتوعيتهم بالمخالفات بمختلف اللغات ، سعياً لتعزيز الوعي والمعرفة بالأنظمة.من جهته عبر مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته ، ودعمه المتواصل، وحرصه على تنفيذ الخطط الأمنية ، مؤكداً أن دعم سموه وسمو نائبه أسهم في نجاح تنفيذ الخطط المعدة ، كما أسهم في تحقيق مستوى عالي من الانضباط ، لافتا إلى أن شرطة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع بقية القطاعات تواصل تنفيذ أمر منع التجول، وضبط المخالفات التي نصت عليها اللائحة .// انتهى //14:08ت م0098